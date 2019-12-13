Deniz mahsullerini uzmanlarından öğrendiler

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Turgay Bucak, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek ihtiyaç duyulan yetilere sahip öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, teorik eğitimi, mutfak laboratuvarında düzenlediği eğitimlerle uygulamayla buluşturuyor. Yıl içerisinde çok sayıda atölye çalışması yaparak alanında ünlü şefleri öğrencileriyle buluşturan Yüksekokul, bu kez deniz mahsullerinin önde gelen isimlerini ağırladı. Lujo Hotel Bodrum'un katkılarıyla düzenlenen "Deniz Mahsulleri Semineri ve Atölye Çalışması"nda, şefler Tuna Han Altın, Süleyman Altungeyik, Uğur Erbaş, Güngör Turhan, deniz ürünlerinden seçilmesinden hazırlanmasına, pişirilmesinden sunumuna ve saklanmasına kadar her aşamayı öğrencilere detaylı şekilde anlattı. Yemek laboratuvarında yapılan atölye çalışmasında ise öğrencilerle birlikte mutfağa giren şefler deniz ürünlerinin işlenmesini, pişirilmesini ve sunumunu uygulamalı şekilde gösterdi.

TEORİK EĞİTİMİ PRATİĞE DÖKÜYORUZ

Gastronomi eğitiminde uygulamanın hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Turgay Bucak, "Biz öğrencilerimizi sektörün ihtiyacına göre yetiştiriyoruz. Burada birçok devlet okulunda bulunmayan imkanlara sahibiz. Bir otelde ya da iyi bir restoranda bulunabilecek profesyonel ekipmanlarla kurduğumuz yemek laboratuvarımız var. Teorik eğitimlerimizi burada pratiğe döküyoruz. Sık sık alanında uzman şeflerimizi burada ağırlıyoruz. Pastacılık atölyesi, bıçak atölyesi, deniz mahsulleri atölyesi, kırmızı et- beyaz et atölyeleri gibi çok sayıda uygulamalı eğitim gerçekleştiriyoruz. Buradaki en önemli nokta bu eğitimleri sektörde çalışan ve işinde iyi şeflerden alıyor olmaları. Böylece öğrencilerimizi sektörde aranan elaman olarak mezun ediyoruz. Tabii ki tüm bunları yaparken Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın da önemli destekleri oluyor. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.