Deniz manzaralı evinde kenevir yetiştiren kadın yakalandı

TRABZON'da deniz manzaralı evinin terasında Hint keneviri yetiştiren kadın gözaltına alındı.Trabzon
İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Pelitli
Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, evin teras katında saksılara ekili halde 10 kök Hint keneviri ile 181 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan jandarma, ev sahibi N.C.'yi (30) gözaltına aldı. Şüpheli kadın, sorgu için KOM Şubesi'ne götürüldü.
- Trabzon
Kaynak: DHAJandarma
, Trabzon
, Güncel