Deniz Örak'a Hellen Keller Özel Ödülü verildi

Sanatçı sahneye çıkmadan önce kısa bir konuşma yapan Antakya ;Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı Ritta Gazel;

"Kulüp olarak zaman zaman yaptığımız etkinliklerden elde ettiğimiz gelirlerle okullara kırtasiye desteği ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu vermekteyiz. Bu akşam Sanatçımız Deniz Örak bu amaçla bir resital verecek. Elde edilen gelirle Atatürk Ortaokulu görme engelliler sınıfına malzeme desteği vereceğiz. Başta Sanatçımız Deniz Örak, annesi Sayın Nursel Örak ve babası Sayın Ahmet Örak olmak üzere, bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük payı olan Piyano Eğitmeni Sayın Natali Soğuksu'ya, sanatçılarımız Sayın Volkan Kaplan ve Sayın Burak Dayı'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

118. U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni İlknur Türkkan ve Helen Keller Kürsüsü Başkanı Sernur Sayar ve 6. Kesim Başkanı Şölen Mıstıkoğlu'nun da katıldığı gecede, Deniz Örak'a görme engelliler için tasarlanmış olan bir saat ile birlikte hem ailesine hem de Deniz Örak aayrı ayrı olmak üzere Helen Keller Özel Ödülü takdim edildi.

Bazı parçalarda Natali Sovuksu'nun piyanoda, Volkan Kaplan'ın kemanıyla, Burak Dayı'nın flütüyle eşlik ettiği Deniz Örak; Bach, Brahms, Fazıl Say, Pachalbel gibi sanatçıların birbirinden güzel eserlerinin yanı sıra Türk Marşı, Çökertme Türküsü ve Eski Dostlar gibi eserleri sundu. Müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatan sanatçı ayakta alkışlandı.