Deniz polisinden sağlık çalışanlarına alkış desteği
Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan deniz polisi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.
21.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:48
Türkiye 'nin farklı illerinde görev yapan deniz polisi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olan deniz polisi, onlar için video hazırladı.
Videoda, İstanbul, İzmir, Yalova, Van, Çanakkale, Samsun, Kocaeli, Muğla, Ordu, Mersin, Fethiye, Antalya, Tekirdağ gibi şehirlerde görev yapan deniz polisi ekipleri, "Biz birlikte daha güçlüyüz", "Her kahraman pelerin takmaz", "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" sloganlarının ardından alkış tuttu.
Deniz polisi, teknelerin sirenleriyle de sağlık çalışanlarını destekledi.
Vatandaşlara da "Evde kalın" çağrısında bulunan deniz polisinin videosu, "Evde hayat var" sloganıyla son buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olan deniz polisi, onlar için video hazırladı.
Videoda, İstanbul, İzmir, Yalova, Van, Çanakkale, Samsun, Kocaeli, Muğla, Ordu, Mersin, Fethiye, Antalya, Tekirdağ gibi şehirlerde görev yapan deniz polisi ekipleri, "Biz birlikte daha güçlüyüz", "Her kahraman pelerin takmaz", "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" sloganlarının ardından alkış tuttu.
Deniz polisi, teknelerin sirenleriyle de sağlık çalışanlarını destekledi.
Vatandaşlara da "Evde kalın" çağrısında bulunan deniz polisinin videosu, "Evde hayat var" sloganıyla son buldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel