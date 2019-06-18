18.06.2019 19:51
Haberler» Güncel» Haber

Deniz polisinden "trol" operasyonu - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi.
Deniz polisi, balık yavrusu avının sorumlularından olup deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasaklanan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.
Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenen trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.
Aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ve kapısı bulundu.
İple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi.Deniz polisinden trol operasyonu - TEKİRDAĞ
Kaynak: AA
Marmara Denizi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:29 Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)
20:27 DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
20:27 Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu
20:26 Ağrı'daki sel - Hayatını kaybedenler toprağa verildi
20:25 Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
20:24 Mursi için gıyabi cenaze namazı
20:24 İran ile Rusya arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı