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Deniz Seki aşk yaşadığı iddia edilen iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi

Şarkıcı Deniz Seki, aşk yaşadığı iddia edilen iş adamı ile görüntülendi. Seki'nin, bir teknede sarılıp öptüğü kişinin iş adamı İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı.

05.08.2019 08:41
Deniz Seki aşk yaşadığı iddia edilen iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi

Yaşadığı zor günlerden sonra kendini müziğe adayan Deniz Seki, kalbini yeniden aşka açtı.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Deniz Seki sonunda mutluluğu buldu. Bodrum'da tatil yapan şarkıcı teknede bir kişiyle samimi bir şekilde görüntülendi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İkilinin, geçtiğimiz Mayıs ayında Göcek'te romantik bir tekne tatili yaptığı konuşulmuş ancak ünlü şarkıcı, Özçelik'le ilişki yaşadığı iddiasını yalanlamıştı.

SARILIP ÖPTÜ

Günaydın'ın haberine göre, Deniz Seki'nin bir teknede sarılıp öptüğü kişinin iş adamı İrfan Özçelik olduğu ortaya çıktı. İkilinin yaz başından bu yana birlikte olduğu öğrenildi.


Deniz Seki, Magazin

YORUMLAR (11)
NASRETTİN HOCA: Sanki Milletin karısı Zayıfta Kabak Ortada
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KÜBRA: DENİZ TEYZEYE KAÇ ORTAK GİRECEKLER BU KURBANDA. . MAŞALLAH TOSUN GİBİ
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ARİF: tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. . .
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YALINIZ EDIM: ablan star oldu bebeğim
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DERSİMLİ626262: Adam cesur, göbegini saklamiyor hic degilse :-) Deniz Seki, heyyyt beee, malkocoglu gibi. siyahta kapatmamis enkazi.
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ULTRAV: hay maşalla göbege bak yerini bulamaz o göbekten
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ÇOK KOMİK: bu adama kadar düşmüş. . ne tip kaldı ne itibar. . hepsi yerlerde. yerden bulmuş bunu da.
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KÜBRA: TOSUN YURT DIŞINA KAÇTI DEMİŞLERDİ AMA MAYOLU DENİZE GİRİYOR. .
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OVA KENTLİ: sen akıllanmazsın
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İPLİKÇİ: aman canim yahudilerden iyi iş adamımı var
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