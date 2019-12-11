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Deniz Seki Bursa'da konser verdi

Şarkıcı ve besteci Deniz Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" temalı konseriyle Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

11.12.2019 01:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:36Deniz Seki Bursa'da konser verdi
Şarkıcı ve besteci Deniz Seki, "Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki" temalı konseriyle Bursalı müzikseverler için sahne aldı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Seki, Sezen Aksu'nun unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verirken, dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Deniz Seki "Hayat 2 Bilet", "Yakamoz", "İyisin Tabi " gibi kendi bestelerini de seslendirdi.
Gecenin sonunda Deniz Seki ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sezen Aksu, Deniz Seki, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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