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Deniz Seki'den aşk sorusuna çarpıcı yanıt: Erkek olsam kendime aşık olurdum!

Özel hayatıyla ilgili konuşan şarkıcı Deniz Seki "Ben bir erkek olsam Deniz Seki'ye aşık olurdum" sözleriyle duyanları şaşırttı.

23.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:05

Kariyerinin zirvesindeyken çok kötü bir deneyim yaşayan ve 4,5 yılını parmaklıklar ardında geçiren Deniz Seki hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcıdan kendisiyle alakalı ilginç bir tespit geldi.Seki "Ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın. Bunu söylemek zorundayım" dedi.

SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU

Son dönemde merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın meşhur parçası "Siz Benim Neler Çektiğimi Nereden Bileceksiniz" parçasıyla gündemde olan Deniz Seki, Posta'ya konuştu.

Geçmiş dönemde yaşadığı zorlu süreçle ilgili samimi itiraflarda bulunan Seki, özel hayatını anlatırken de "Her ne yaşadıysam kendi aptallıklarımdan" diyereköz eleştiri yapmayı ihmal etmedi.

"BEN OLSAM KENDİME AŞIK OLURDUM"

Başarılı şarkıcı "Sizin durumunuzdaki kadınlar erkeklerin gözünü korkutabilir biraz. Zor olacağını düşünebilirler. Siz erkek olsanız kendinize yaklaşmaktan korkar mıydınız?" sorusuna gülümseten bir cevap verdi. Seki "Asla korkmazdım. Dünyanın en güzel kadını Deniz. Ona aşık olurdum ben ya! Çok ciddiyim, ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın, hiç egom yoktur ama bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Ben bir erkek olsam Deniz Seki'ye aşık olurdum" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki'den aşk sorusuna çarpıcı yanıt: Erkek olsam kendime aşık olurdum!

Deniz Seki, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
EYLÜL:müthiş haber aydınlanıyoruz. . şaşırtın bizi. . mesela şeyma 2. ci kitabı yazmıyor mu. . bu hafta beren saat haberi yok . ivana teyze ne zaman türk sanat müziği okuyacak. . . . . . takipçi sayısı az olan hangi ünlü soyunacak veya friki verecek. . . . demet akalın bu hafta kime laf sokacak. . . bizlere böyle haberler yapın ki okuyalım. . . . . .
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SMZ:GEÇ KALMIŞ DEĞİLSİN. . . .
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CELLO:O DEDİĞİN ÖNCELERİ OLABİLİRDİDE ŞİMDİ OLABİLİRMİ TARTIŞILIR ARADAN HAYLİ ZAMAN GEÇTİ.
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SİVRİ:neyine aşık olunacaksa madde bağımlısının
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AÇIKÇASI:BANA BİR 60 YIL DAHA ÖMÜR VERSE RABBİM SANA YİNE BAKMAM LA DENİZ !!! HAHHA
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Hadi lan"torbacı"
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1453:Neyine aşık olalım senin ki
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BUROMEN:gençlik yıllarından bahsediyorsan evet bende aşık olurdum
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