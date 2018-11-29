Deniz Seki'den Yeni Albüm

Deniz Seki
'nin yeni albümü 'Uzun Hikaye', 7 Aralık
'ta müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alacak.
Deniz Seki, merakla beklenen yeni albümünün kayıtlarını tamamladı. Kariyerinin 9'ncu albümünü çıkaracak olmanın heyecanını yaşayan Seki, albümüne "Uzun Hikaye" adını verdi. 7 Aralık'ta müzik marketlerde ve dijital platformlarda müzik severlerle buluşacak Uzun Hikaye'nin albüm kapağını da paylaşan ünlü sanatçı, yeni albümü için "Kariyerimin en özel albümü" diyor.
(İHA)
Aralık,Deniz Seki
29 Kasım 2018 Perşembe 08:46