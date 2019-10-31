Haberler » Güncel » Deniz Seki'den yeni klip

Deniz Seki'den yeni klip

Deniz Seki son albümüne aldığı ve 'bu şarkıyı kendim için okuyorum' dediği Ahmet Kaya şarkısı 'Nereden Bileceksiniz? 'e geçtiğimiz gün klip çekti.

31.10.2019 08:19Deniz Seki'den yeni klip

Albümün en sevilen şarkılarından biri olan şarkısını kliple taçlandıran Deniz Seki bu şarkı için 'bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti' yorumunda bulunuyor.

Deniz Seki, son albümünde yeniden yorumladığı Ahmet Kaya'nın çok sevilen şarkısı 'Nereden Bileceksiniz? ' için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan "Nereden Bileceksiniz?" için en kıymetli şarkılardan biri yorumunda bulunan Deniz Seki'nin klip çekimi Erkan Nas yönetiminde ve İstanbul sokaklarında gerçekleşti.

Şarkıyı Deniz Seki'den dinleyince ''Bunca zaman söyleyemediklerini bir şarkının sözleri ve yorumu ile bu kadar güzel anlatabilirdi" yorumunda bulunan hayranları, kliple buluşmak için gün sayıyor.


Ahmet Kaya, Deniz Seki, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:57 Osmangazi'den İkisi Bir Arada Hizmet
10:56 Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26,63 milyar dolar turizm...
10:56 Kardeş katiline müebbet istemi
10:55 "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir"
10:55 Kuyumcuyu bayıltıp 500 bin liralık altın çaldılar
10:55 İstanbul-ihbir'den 10 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat
10:55 Bakan akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında -3
31.10.2019 11:00:04