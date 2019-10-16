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Deniz Seki, hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi

Beyninde olan bir hastalıktan dolayı 4 kez ameliyat geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Seki, sosyal medya hesabından annesi için dua istedi.

16.10.2019 12:03

Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen ve her konserinde kendisini izleyen annesine sahneden övgüler yağdıran Seki, sosyal medya hesabından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi. Seki, annesine ithafen söylediği şarkılarda gözyaşlarına boğuluyordu.

"CANIM ANNEM ÇOK HASTA"

Seki annesinin konserinde olduğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem çok hasta, bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var" notunu paylaştı.

Annesi için dua isteyen Deniz Seki'ye birçok ünlü isimden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Deniz Seki, hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi

Deniz Seki, Magazin

YORUMLAR(25)
ŞK:olur kiliseye gider dua ederim
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ATDAGII:hadisi şerifte hastalarınıza dua ve sadaka(iyilik) ile şifa arayın buyurulur.
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MEMLEKETİM:Sosyal medyadan dua 250 lira.
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ORDU:hahahaha
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SELDA:Kadın belki bu aleme bilerek girmedi kötü bi insan olsa hiç ağlayıp üzülmez iyilerin içinde her zaman bir cevher vardır. Allah şifasını versin inşallah
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6 2
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POYRAZ49:Çok büyük geçmiş olsun , Allah acil şifalar versin
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İLAHİ SES:Herkes ektiğini biçiyor.
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CEYLO:GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ BİR KALBİNİZ VAR ÇOOOK.
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FATİH:Allah şifalar versin Deniz hanım
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NUR NUR:KEDİLERE BAKAN YAŞLI BİR ADAM SANIRIM 75 YAŞINDA BENDEN DUA İSTEDİ. . ARADA ZAM GEÇTİ ADAMIN 1972 YILINDA 6 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUGUNA TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ VE 25 YIL HAPİS YATTIĞINI BİR AVUKATTAN ÖRENDİM. . . O GÜNDEN SNRA ANLADIM Kİ TANIMADAN KİMSEYE DUA ETMEK YOK. . BAZEN ŞEYTANİ İNSANLARA DA DUA EDEBİLİRİZ. . . .
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