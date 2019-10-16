Deniz Seki, hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi

Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen ve her konserinde kendisini izleyen annesine sahneden övgüler yağdıran Seki, sosyal medya hesabından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi. Seki, annesine ithafen söylediği şarkılarda gözyaşlarına boğuluyordu.

"CANIM ANNEM ÇOK HASTA"

Seki annesinin konserinde olduğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem çok hasta, bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var" notunu paylaştı.

Annesi için dua isteyen Deniz Seki'ye birçok ünlü isimden "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.