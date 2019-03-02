Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile " Hüsnü Şenlendirici'yle barıştı" haberlerine tepki gösterdi.

Deniz Seki ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı. Seki'nin Şenlendirici ile düet yaptığı şarkıyı yıllar sonra yeniden paylaşması ikilinin barıştığını düşündürdü.

"YILLARDIR KÜS OLDUĞUM ŞARKIYLA BARIŞTIRDIN"

Seki, genç popçu Aleyna Tilki'nin yorumladığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını Instagram hesabından 'Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın, sesine sağlık' notuyla paylaştı. Seki'nin Şenlendirici'ye yazdığı şarkıyı yorumlayan Aleyna Tilki'nin, ikiliyi barıştırdığı iddia edildi.

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile Barıştıkları İddialarını Yalanladı">

"KENDİNİ BİLMEZ İNSAN MÜSVETTELERİ"

Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin ardından bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu: "Kendini bilmez bazı insan müsvettelerinin çıkardığı saçma sapan haberlere lütfen itibar etmeyin. Dün Aleyna'nın şarkımı söylemesine karşılık senelerdir sahnede dahi okumadığım şarkımla barıştığımı söyleyerek ben de ona ufak bir jest yaptım. Aksi durumda bir şey kesinlikle düşünülmesin lütfen. Bu konuya dair açıklama yapmak isterim."

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile Barıştıkları İddialarını Yalanladı">

3 YIL AŞK YAŞAMIŞLARDI

Deniz Seki 2006-2009 tarihleri arasında evli ve 2 çocuk babası klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile aşk yaşadı. Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendirici yasak aşkı öğrenince kameralar önünde Deniz Seki'ye "Yuvamı yıktı, onu metres yapacağım. Hüsnü'den asla boşanmayacağım. Allah onun belasını verecek, ben de izleyeceğim." diyerek hakaret etmişti.