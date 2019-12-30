Haberler » Güncel » Deniz Seki konser sırasında sahneden böyle düştü - Haber

Deniz Seki konser sırasında sahneden böyle düştü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.

30.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:11 Deniz Seki konser sırasında sahneden böyle düştü
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Cumartesi akşamı bir otelde hayranlarıyla buluştu. Seki, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Seki, çalışanların yardımıyla kısa sürede ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti. Ünlü şarkıcının düştüğü anlar sosyal medyada da paylaşıldı. - İSTANBUL

Deniz Seki, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   Uzmanından yılbaşı ertesi kilo almayı engelleyecek yöntem - Haber
11:18   Ev tekstilinde "Avrupa'nın en güçlü üreticisi" Türkiye'den 160 ülkeye ihracat - BURSA - Haber
11:18   Rusya'da sanatoryumda çocuklara şiddete soruşturma - Haber
11:18   İdlib'deki cami, bombardımandan kaçanların "sığınağı" oldu - Haber
11:13   Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerimizle... - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:19:08