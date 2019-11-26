Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz aylarda annesinin rahatsızlığıyla uğraşan ve sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin acısı ikiye katlandı. Annesinin sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alan Seki'nin bu sefer de erkek kardeşi Serdar Seki, beyin kanaması geçirerek hastanelik oldu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Deniz Seki'nin erkek kardeşi dün iş yerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için bir süre ameliyata alınamayan Serdar Seki'nin ilk operasyonu 6 saat sürdü. Sağlık durumu ciddi olan Serdar Seki, yoğun bakımda tutuluyor.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

2. Sayfa sunucularının aradığı Deniz Seki ise ağlamaktan konuşamadı. Kardeşini kendisinin büyüttüğünü belirten Seki, sevenlerinden dua istedi.