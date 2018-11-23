Deniz Seki'nin İnanılmaz Değişimi! 3 Ayda 33 Kilo Verdi

Şarkıcı Deniz Seki, cezaevi sürecinde aşırı kilo almış, çıktıktan sonra da önce spora başlamış ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu. Deniz Seki 3 ayda adeta evrim geçirdi. İşte, Deniz Seki'nin değişimi..

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu.

KARİYERİNE SUNUCU OLARAK BAŞLADI

Okulunu bitirdikten sonra TRT'nin sunuculuk sınavlarına katıldı. Uzun süre sunuculuk yapan Deniz Seki, 1993 yılında Melih Kibar ile tanışmasıyla müzik hayatına başladı.

Deniz Seki, kariyerine Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege (şarkıcı), Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak başladı. 1995 yılında "POP – SHOW 95" Şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle 1. oldu.

Ve 1997 yılında, uzun çalışmalar sonucunda 1. albümü olan "Hiç Kimse Değilim" müzikseverlerle buluştu. Yaşadığı acı ya da tatlı duygu yoğunlukları, söz ve bestecilik kimliğinin ortaya çıkmasını sağladı. 25 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan "Anlattım" isimli albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu. Bu albümü ile başarısını daha da pekiştirdi. Uzun yıllar pek çok albüm çıkartan ve listelerden düşmeyen Deniz Seki'nin hayatı 2009 yılında değişti.

DENİZ SEKİ NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

"Uyuşturucu temin etmek" suçlamasıyla 2 Şubat 2009'da tutuklanan Deniz Seki, 220 gün hapis yattıktan sonra 24 Ekim 2009'daki ilk duruşmasında tahliye edildi. Devam eden davada Özel Yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "kokain satın alıp içmek" ve "başkalarına uyuşturucu temin etmek" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının Yargıtay'da onanması üzerine 30 Mayıs 2014'te hakkında yakalama kararı çıkarılan Deniz Seki, teslim olmamak için saklandı. Ancak firariyken hukuki mücadelesini sürdürmeye devam etti.

Önce "kadın hastalıkları" nedeniyle kanser olma riski bulunduğunu belirterek infazının ertelenmesini talep etti. Adli Tıp Kurumu, Seki'nin hastalığının cezaevinde kalmasına engel olmadığı yönünde rapor hazırlayınca, infazın ertelenmesi talebi reddedildi. Seki'nin avukatları, bu sefer de adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne ve Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Ünlü şarkıcı 16 Kasım 2014'te "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine girdi. Deniz Seki kesinleşen cezasının tümünü cezaevinde geçirdikten sonra 5 Haziran 2017 yılında cezaevinden çıktı.