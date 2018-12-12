Deniz Seki'nin Rap Performansı ve İbrahim Tatlıses'in Yıllar Önce "Fark Var" Şarkısını Söylediği Anlar Olay Oldu

45'inci Altın Kelebek Ödül töreninde, yılın şarkısı ödülünü kazanan Gazapizm'e ödülünü rap sunumuyla takdim eden Deniz Seki, sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü ismi olmuştu.

YOĞUN ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz akşam katıldığı ödül töreninde yılın şarkısı ödülünü kazanan Gazapizm'in "Hayatın Heyecanı Yok" şarkısını sunmak için sahneye çıktı. Deniz Seki, ödülü güzel bir jest ile takdim etti ancak şarkıcının ödül alan şarkının sözlerini söylediği o anlar sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Sosyal medyada hala yankısı süren olay üzerine bir paylaşım daha geldi. Deniz Seki'nin rap söylediği anlarla, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Ceza'nın "Fark Var" şarkısını seslendirdiği videonun karşılaştırılması büyük yankı uyandırdı.