Deniz Seki 'nin Yeni Albümünün Adı "Uzun Hikaye"

Uzun bir aranın ardından kariyerinin 9 'ncu albümünü çıkaracak olmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, albümüne "Uzun Hikaye" adını verdi. Deniz Seki albümünü için çektirdiği fotoğraflarla da kendinden söz ettirecek.

"Uzun Hikaye" adını verdiği albümü için ünlü fotoğrafçı Ayten Alpün'ün objektifine poz veren Deniz Seki albümünün çıkış tarihini müjdeledi. 7 Aralık'ta müzik marketlerde ve dijital platformlarda müzik severlerle buluşacak Uzun Hikaye'nin albüm kapağını da paylaşan ünlü sanatçı, yeni albümü için kariyerimin en özel albümü diyor.