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Deniz Seki sahneden düştü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.

30.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:40
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 'da bir otelde verdiği konser sırasında platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince yere düştü.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Cumartesi akşamı bir otelde hayranlarıyla buluştu. Seki, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Seki, çalışanların yardımıyla kısa sürede ayağa kalkarak konserine kaldığı yerden devam etti. Ünlü şarkıcının düştüğü anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
(İHA)
Deniz Seki sahneden düştü

Deniz Seki, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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