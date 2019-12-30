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DENİZ SEKİ SAHNEDEN DÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.

30.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:29 DENİZ SEKİ SAHNEDEN DÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.

Şarkıcı Deniz Seki, cumartesi günü Otel'de sahne aldı. Seki şarkılarından birini seslendirirken, sahnenin fonundaki aydınlatmalara doğru ilerlemeye başladı. Şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Deniz Seki yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu belirlendi. Seki konsere devam etti.

HALA BİRAZ AĞRIM VAR!

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama 'nazar çıktı' diyelim..." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Seki'nin şarkı söylemesi

-Fona doğru ilerlemesi

-Düşmesi

-Genel ve detay

 


- İstanbul

Deniz Seki, Hilton, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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