Deniz Seki'ye sürpriz doğum günü

Bodrum 'da tatil yapan ünlü sanatçı Deniz Seki 'ye dostları tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Bir anda karşısında doğum günü pastası gören Seki yapılan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Bodrum'da tatil yapan Deniz Seki dostları tarafından akşam yemeğine çağırıldı. Ünlülerin uğrak mekanı olan Yalan Dünya isimli mekana gelen Seki yemek için oturduğu masaya doğum günü pastası gelince bir anda şok oldu. Sürpriz partiye Simge, Gülşah Saraçoğlu , Demet Akalın , Ayfer, Hayyam Garipoğlu , Özgür Aras, Serkan Seki, Seçkin Süngüç ve birçok yakın dostunun Deniz Seki'yi yanlız bırakmadı. Gece boyunca eğlenen ünlü sanatçı Yalan Dünya'nın sahnesine çıkarak dostlarına şarkı söyledi. Deniz Seki, Simge ve Gülşah Saraçoğlu'nun perküsyon şovu ise geceye damga vurdu. - MUĞLA