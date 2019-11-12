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Deniz sezonu kapandı bakımları Marmaris'te yapılan yatlar ülkelerine dönmeye başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi marinalarında demirli olan lüks yatlar, deniz sezonu bitince ülkelerine dönmeye başladı.

12.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:19Deniz sezonu kapandı bakımları Marmaris'te yapılan yatlar ülkelerine dönmeye başladı
'nın ilçesi marinalarında demirli olan lüks yatlar, deniz sezonu bitince ülkelerine dönmeye başladı.

Özel bir şirkete ait Man Adası bayraklı "Vectis Osprey Douglas" adlı kargo gemisi, iki gün önce Marmaris Limanı'na geldi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrük limanında işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika'ya gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Marmaris ilçe merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 5 milyon dolar arasında değişen bir yelkenli,dört lüks motor yat ve iki sürat teknesi kargo gemisine vinçlerle yüklendi. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden alınan bilgiye göre Dünya'nın birçok yerinden lüks yatlar turizm sezonu başladığında kargo gemileriyle getirilip, aynı yöntemle geri götürülüyor. Kargo gemileriyle - MUĞLA

Güney Amerika, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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