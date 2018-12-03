Deniz Stadyumun Aydınlatma Direğinden Paraşütle Atladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52

Türkiye'de ve dünyada yamaç paraşütü, Speed fly uçuşları ve Base Jumber atlayışları gerçekleştiren Cengiz Koçak(45), Tekirdağ Nakım Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinde paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Başarılı şekilde atlayışını tamamlayan Koçak, Türkiye'de stadyumun aydınlatma direğinden atlayan ilk kişi olduğunu belirterek, 45 ya da 47 metre yükseklikteki direğe çıkıp kendimin ve Türkiye'nin ilk Base Jumper atlayışını yaptım dedi.Yamaç paraşütü, Speed fly uçuşları ve Base Jumper, dallarında bugüne kadar çoğu tehlikeli 7 bin atlayışı bulunan emekli asker Cengiz Koçak, en son atlayışında bir ilki gerçekleştirdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine tırmanan Koçak, özel paraşütü ile kendisini boşluğa bıraktı. Kendisini boşluğa bıraktıktan 3 saniye sonra paraşütünü açan Koçak, başarılı bir atlayış gerçekleştirirken, arkadaşları da bu anları kamera ile kayıt altına aldı.Koçak, Base Jumber dalında 47 metre yükseklikten atlamada Türkiye ve dünya rekoruna imza attığını söyledi. Koçak, Base Jumper, köprü, bina ve benzeri yerlerden yapılan atlayışların adıdır. Ben devamlı dolaşıp bir yerlerden atlıyorum. Benim sloganım, yüksek şeyler arıyorumdur. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nu ilk gördüğümde aydınlatma direkleri hemen dikkatimi çekti. ve hafızam beni yanıltmıyorsa dünyada stat lambasından atlayış duymadım ve görmedim. Türkiye'de ise zaten olmadığını biliyorum. Aydınlatma lambasından atlamaya karar verdim. Ancak çok rüzgar alan bir yerdi. Bu neden ile en az iki ay uygun rüzgarı bekledim. İki ay sonra çok da güzel bir havada yaklaşık 45 ya da 47 metre yükseklikteki direğe çıkıp kendimin ve Türkiye'nin ilk Base Jumper atlayışını yaptım. Dünyada da ilk olduğuna dair arkadaşlarım araştırdı ama çok emin değilim. Bu yüzden çok mutluyum tabi ki dedi.'45 METREDEN ATLAMAK ÇOK TEHLİKELİ'Türkiye'de bir ilk olan aydınlatma direğinden atlayış yapan Cengiz Koçak, bu tip atlayışlar da hataya hiç payının olmadığını ifade etti. Koçak, 45 metreden atlamak evet çok tehlikeli mesafe kısa. ve hata payınız hiç yok. Bu yüzden her detayını çok iyi planlayıp detayları çok iyi görmüş olmak gerekir. Bende yaklaşık 2 ay atlamayı bekledim. Bu sürede beyin olarak da kendimi hazırladım. ve oraya çıktığımda da her şey tam planladığım gibi oldu. Aksi olsaydı zaten ona göre de tedbirlerim vardı. Atlayışım esnasında stadyuma spor yapmak için gelen birkaç kişi vardı. Atlayıştan haberleri yoktu. Birden tepelerinde bir paraşüt açılınca şaşırdılar. Güzel bir atlayış oldu. Kendi arşivime de bir stadyum lambasından atlama deneyimi almış oldum. Daha önce de dünyada 43 ülkede atlayışlar yaptım. Norveç'te yapılan bir atlayış ile dünya rekorum var. Türkiye'de de en yüksek irtifa atlayış rekorum var. Ayrıca Mersin'deki Cehennem Çukuru'na atladım. Burası da çok tehlikeli bir atlayıştı. Geçen yılda Galata Kulesi'nden atladım bunu herkes bilir zaten diye konuştu.