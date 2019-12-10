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Deniz suyu sıcaklığı balık fiyatlarını vurdu

Mevsim normalleri dışında giden hava sıcaklığı balık fiyatlarını vurdu.

10.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:05Deniz suyu sıcaklığı balık fiyatlarını vurdu
Mevsim normalleri dışında giden hava sıcaklığı balık fiyatlarını vurdu. Balıkçılar, geçen seneye göre fiyatların yüksek olduğunu ancak, deniz sıcaklığının normalde 12-13 derece olması gerektiğini söyledi.
Mevsim normalleri dışında giden hava sıcaklığı balık fiyatlarını vurdu. 1 'de denizlerde av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları tezgahlara serdiler. Hamsinin kilosu 15 ile 25 TL, istavritin 20 ile 25 TL tekir ise 30 ile 35 TL arasında değişiyor. En çok tercih edilen balıklar hamsi ve istavrit olurken çipura da 15 TL'ye alıcı buluyor. Balıkçılar geçen seneye göre fiyatların yüksek olduğunu ancak, deniz sıcaklığının normalde 12-13 derece olması gerektiğini söyledi.
"DENİZ SICAKLIĞININ NORMAL ŞARTLARDA 12-13 DERECE OLMASI LAZIM"
Bu sene deniz çok bereketsiz diyen balıkçı Savaş Düzenli, "Deniz suyunun derecesine göre şu an fiyatlar mevsimine göre normal. Ne pahalı nede ucuz. hamsisi 15 TL. İri hamsiler ise 25 ve 35 TL arası değişiyor. İstavrit 20-25 TL arası, tekir 30-35 TL'ye kadar geriledi. Çinakop hiç yoktu o gelmeye başladı. Bunların dışında uskumru, Karadeniz mezgiti günlük olarak fiyatları değişiyor. Çupralar ise 15 TL tanesi. Biz müşteriye 4 tanesini 50 liraya satıyoruz. Geçen sene bu zamanlar neredeyse hiç balık yoktu. Çünkü yağmur, kar, fırtına vardı. Geçen seneye göre bu sene gayet iyi. Balıkların pahalı olması vatandaşı da etkiliyor. Balık ucuz olsa balık pazarları dolar taşar. Avlanmayla bu durumun hiç alakası yok bu tamamen yanlış anlaşılma. Balığın az olmasının sebebi tamamen iklim şartlarıyla alakalı. Su sıcaklığı şu anda 18 derece. Normal şartlarda 12-13 derece olması lazım" ifadelerini kullandı.
"BALIK ÇOK AZ ÇIKIYOR DOLAYISIYLA FİYATLAR YÜKSELİYOR"
Balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen balıkçı Selim Albayrak, "Umduğumuzu bulamadık bu yıl. Balık çok az çıkıyor dolayısıyla fiyatlar yükseliyor. Balıkların boyutlarına gramajlarına göre oynama oluyor. Hamsi 15-25 TL arası değişiyor. Bende isterim günde 1 kasa değil de 10 kasa satıp sürümden kazanayım. Malesef şu an da ne biz kazanabiliyoruz nede vatandaş fazla balık yiyebiliyor. Geçen sene palamut, çinakop, hamsi boldu. Palamutun olduğu yıl, hamsinin az olması normaldir. Çünkü palamut hamsiyi yiyor ama bu sene hamsi de yok, çinakop da yok, palamutta yok. Olsa da az geliyor. Vatandaşlar tabi ki serzenişte bulunuyor pahala satıyorsunuz diye ama bunun bizimle alakası yok" şeklinde konuştu.
(İHA)

Karadeniz, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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