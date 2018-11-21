Deniz taşları tablo oluyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:40



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:40

Deniz taşları tablo oluyorBALIKESİR - Balıkesir'de Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'Dekoratif Tablo Yapımı Kursu'na katılan vatandaşlar, deniz taşlarından birbirinden güzel tablolar yapıyor. Nezahat Yalçın'ın öğretmenliğini yaptığı kursta hazırlanan ürünler yıl sonunda sergilenecek. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 3 aylık açtığı kursa katılan 22 kadın deniz taşları ile birbirinden güzel tablolar yapıyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursta, deniz taşlarını boyadıkları ağaç zemine yerleştiren kursiyerler birbirinden güzel tablolar yaptı. Tablolarda, taşların yanı sıra ağaç ve yapraklarda kullandıklarını anlatan kurs öğretmeni Nezahat Yalçın, ürünlerin yıl sonunda sergileneceğini söyledi. Başarılı işler yapıldığını anlatan kurs Öğretmeni Nezahat Yalçın, "Öğrencilerimizi dekoratif tablo yapıyorlar. Dekoratif tablolarımızda taş kullanıyoruz. Deniz taşları kullanıyoruz. Ayrıca, çeşitli ağaçlar ve yapraklar da kullanıyoruz. İlk önce tasarlıyoruz. Çizimini yapıyoruz. Sonra da bunu boyalarla renklendiriyoruz ve taşlarımızı yapıştırıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri sene sonu sergileyeceğiz" dedi.Kursa yeni başladığını anlatan Hesna Ekmekçi de, "Bu kursa yeni katılıyorum. Evimde taşlarım vardı. Onları değerlendirme amaçlı tablolar yapıyorum. Daha çok tablo ile değerlendiriyorum. Tabloları eşe dosta hediye etmeyi düşünüyorum. Bir kısmını da evime asmayı düşünüyorum. O amaçla taşları değerlendiriyorum" dedi.Vaktini değerlendirmek amacıyla kursa geldiğini anlatan Mediha Uzar ise, "Bu kursa katılma amacım, stres atmak ve vakit geçirmek. Esas amacım benim stres atmak. Derinlemesine düşününce taşlarında dili olduğunu, dile getirmek için uğraş veriyorum. Yapılan tablolarla evinizin duvarlarını süsleyebilirsiniz. Yahut hediye edebilirsiniz. Benim gayem, stres atmak ve zamanımı değerlendirmek" dedi.