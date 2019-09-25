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Deniz temizliğinde şoke eden görüntüler: Lastik, Masa, tava, sandalye...

Deniz temizliğinde şoke eden görüntüler: Lastik, Masa, tava, sandalye...BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde su altında yapılan temlik kapsamında denizden çıkarılan eşyalar vatandaşı şaşkına çevirdi.

25.09.2019 13:26
Deniz temizliğinde şoke eden görüntüler: Lastik, Masa, tava, sandalye...
BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde su altında yapılan temlik kapsamında denizden çıkarılan eşyalar vatandaşı şaşkına çevirdi.
Bartın Amasra İlçesin'de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik Merkezi tarafından su altı temizliği yapıldı. Etkinliğe Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği ve Eren Enerji Liman Müdürü Serkan Yardımcı katıldı. Dalgıçların su altından çıkardıkları masa, sandalye, yangın söndürme tüpleri vatandaşları şaşkına çevirdi.Öte yandan etkinlik sonunda denizden toplanan eşyalar plajda sergilendi. Sporun hayatımızdaki önemi ve çevre bilincine yönelik yapılan etkinlik vatandaşlar tarafından takdir topladı.
Batı Karadeniz Su altı Denizcilik Merkezi Sorumlusu Alper Demirer, suyun altından onlarca plastik atık ve eşya çıkardıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz günlerde Amasra'da su altı temizliği yaptık. Buradaki amacımız Sporun hayatımızdaki önemi ve çevremizi bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Suyun altından çeşitli eşyalar çıkardık. Örnek verirsek, masa, sandalye, yangın söndürme tüpü ve onlarca plastik atık çıkardık. Vatandaşlarımız bu duruma tepki göstererek halkımızın biraz daha bu duruma duyarlı olması istedi. Suyun altından en çok plastik atıklarla karşılaştık. Onlarca plastik atık suyun altındaydı. Ayrıca balıkçıların bıraktıkları hayalet ağlarda su altındaydı. Bunlarda balıkları öldürüyor ve suyun altındaki yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkinliğimiz yıl içerisinde bir kaç sefer daha devam edecek"dedi.
Deniz temizliğinde şoke eden görüntüler: Lastik, Masa, tava, sandalye...

Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: İHA

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