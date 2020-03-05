Deniz Toraman, seramik eserleriyle İKÜSAG'da

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) sanat sezonunun beşinci sergisinde, seramik eserleriyle sanatçı Deniz Toraman'ı konuk ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun beşinci sergisinde, farklı dönemlerde ve tekniklerle oluşturduğu seramik eserleriyle sanatçı Deniz Toraman'ı ağırlıyor. Sanatçının yarı-retrospektif çalışmalarının yer aldığı kişisel sergi, 18 Mart Çarşamba günü, saat 15.00'te, İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanat hayatına resim çalışmalarıyla başlayan Deniz Toraman, daha sonra bu serüvenini üç boyuta taşımaya karar verdi ve seramik çalışmalarına başladı. Teknik bilgilerini, kendi atölyesinde hem Şamot hem beyaz çamur üzerinde uygulamaya başlayan sanatçı, çalışmalarına ikinci materyal olarak gümüşü de ekledi.

Doğadaki ve günlük yaşantıdaki formları, yalın ve fonksiyonel bir şekle dönüştürerek sanatseverlere aktarmaya çalışan Toraman'ın eserlerinde, bilinçlilik ve sanatsal iç görünün izlerini görmek mümkün. İç dünyasını sık sık sanatına yansıtan Deniz Toraman, ürettiği yüzlerce kuş figürü ile "özgürlük" tanımına da dikkat çekiyor.

Bugüne kadar pek çok karma ve kişisel sergisi bulunan sanatçının, yaklaşık 15 eserinin yer aldığı seramik sergisi 15 Nisan Çarşamba gününe kadar İKÜSAG'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.