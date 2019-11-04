Haberler » Güncel » Deniz Türüç 2. çocuğunu kucağına aldı

Deniz Türüç 2. çocuğunu kucağına aldı

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün, Esila isminde bir kız çocuğu oldu.

04.11.2019 16:45Deniz Türüç 2. çocuğunu kucağına aldı
Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün, Esila isminde bir kız çocuğu oldu. Türüç ailesini hastanede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ziyaret etti.
Fenerbahçe'ye sezon başında Kayserispor'dan transfer olan Deniz Türüç bir kez daha baba oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, hastanede Türüç ailesini ziyaret etti. Baba olması ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Türüç, "Bugün bir kez daha baba olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Tarifi olmayan duygularım yine, yeniden. Aramıza hoş geldin minik meleğim, Esila'm, hayatımıza renk kattın. Allah, yüzünden gülücükleri eksik etmesin. Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Deniz Türüç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 Nazlı Ilıcak tahliye edildi
23:59 Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:55 "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
5.11.2019 00:05:01