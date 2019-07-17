17.07.2019 12:42
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Deniz Türüç, Avusturya kampında güç depoluyor

Deniz Türüç, Avusturya kampında güç depoluyor

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan başarılı futbolcu Deniz Türüç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un Avusturya kampında güç depoluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan başarılı futbolcu Deniz Türüç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un Avusturya kampında güç depoluyor.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına Avusturya Seefeld'de başlayan Kayserispor'un kampında, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan başarılı futbolcu Deniz Türüç de yer aldı. Kayserispor, bu günkü antrenmanına rejenerasyon koşusu ile başladı. İdmana yeni transferler; Djedje, Abdennour, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Ramazan Civelek de katıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde bulunan Deniz Türüç ise Avusturya'da transfer gündeminden uzak kendini antrenmanlara vererek güç depoluyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Deniz Türüç, Galatasaray, Fenerbahçe, Avusturya, Spor

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