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Deniz Türüç baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün, Esila isminde bir kız çocuğu oldu.

04.11.2019 16:32Deniz Türüç baba oldu
Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün, Esila isminde bir kız çocuğu oldu. Türüç ailesini hastanede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ziyaret etti.

Fenerbahçe'ye sezon başında Kayserispor'dan transfer olan Deniz Türüç bir kez daha baba oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, hastanede Türüç ailesini ziyaret etti. Baba olması ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Türüç, "Bugün bir kez daha baba olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Tarifi olmayan duygularım yine, yeniden. Aramıza hoş geldin minik meleğim, Esila'm, hayatımıza renk kattın. Allah, yüzünden gülücükleri eksik etmesin. Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Deniz Türüç, Spor

Kaynak: İHA

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