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Deniz Türüç: Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum!

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli ailenin parçası olduğu için "mutlu ve gururluyum" dedi.

03.08.2019 20:13 Deniz Türüç: Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum!

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli ailenin parçası olduğu için "mutlu ve gururluyum" dedi.
Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 3 yıllığını renklerine bağladı. Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığ açıklamada Fenerbahçe'de olması gerektiğini hissettiren herkese teşekkür etti.
Deniz Türüç'ün açıklaması şöyle; "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."



Kayserispor, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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