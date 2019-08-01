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Kayserisporlu Deniz Türüç Fenerbahçe'yi tercih etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç ile anlaşma sağladı.

01.08.2019 09:15
Kayserisporlu Deniz Türüç Fenerbahçe'yi tercih etti

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi.

Galatasaray'ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti.

BU HAFTA İMZALAR ATILACAK

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz'in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç'ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

Deniz Türüç geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 29 Süper Lig maçında 3 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.

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İstikbal Mobilya, Kayserispor, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (33)
FIRTINA 61: Yersun Yalan''la yazık etti kariyerini!!!
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0 0
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ADINIZI YAZINADINIZI YAZIN: transfer çalımı mı? haber yapmak için yapmayın boyle şeyleri komik oluyor. Şampiyonlar ligi ve gs gibi türkiyenin en büyük ve güçlü takımı varken fb yi mi tercih edecek. Bırakın bu işleri yazmadan önce empati yapın.
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3 2
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ALEX: Orta sahası ıskarta dolu olan bir takıma ha bile ıskarta ekliyorlar. Önce bir doğru dürüst kaleci alın sonra stoper ve sağ bek sonra da Alex vari bir 10 numara bu kadar basit
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3 1
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CAN DEP: A pilani Emre Mordu Deniz Türüc B planiydi A pilani olunca B pilani devre dışi kaldi..Bumu transfer calimi
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8 9
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BJK: NE ÇALIMI GS EMRE MORU ALINCA DENİZ TÜRÜÇ FENERE KALDI TERCİH MESELESİ ANLAYANA
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7 6
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GS 1905: hiç güleceğim yoktu bu adamı alsak ne olur almasak ne olur :))). Ali koç vizyonu işte gs ile uğraşmak için ne yapacağını şaşırdı. takımı audı cupta 11 gol yemiş. Halen ımparatorun tazmınatına kafayı takmış
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39 15
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CAPS: Senin dediğin Audi cup a her yıl 3 tane dünya çapında takım alırlar ara ya da sıradan bir tane takım koyarlar taraftarlar bol bol gol izlesin eğlensin diye anladın mı kastamonu''ya cevap yazacağına sen önce bunu anla bu bir gerçek
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0 1
KASTAMONULU AYIYA CEVAP: hahah senin gibi ayıdan da böyle absürt bi cevap beklenirdi zaten ;))) neden gitmiş söyle bakalım duyduklarını bize de aktar odadaymışsın ya ? puahahhaa ha ayrıca 11 gol dediğim gibi çok önemli değil mesele geçen sene küme oynayan takımın bu sene DEVlerle aynı organizasyonda yer alması. Anlayamazsınız ne demek istediğimi ;)
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5 3
KASTAMONULU: KAMBOÇYALI OĞLUM 11 GOL AZMI GELDİ:)) MÜNİHİN SOYUNMA ODASINA AZ ATIN DİYE YALVARMAYA GİDEN VOLKAN BALLIYA Bİ SOR BENCE. DEVRE ARASI NEDEN MÜNİHİN SOYUNMA ODASINA GİTMİŞ.
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6 5
KAMBOÇYALI: hahaha . örnekleri için geçmişine bakman yeterli olur keko. adı üstünde audi cup çok da önemli değil ister 11 gol ister 25 gol ama senin kafa biraz man oldugu için basmaz. ;)
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9 11
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