Deniz Türüç kimdir? Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaştığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, resmi sitesinde yaptığı açıklama ile Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile anlaştığını açıkladı. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecek. Bu haber sonrasında Deniz Türüç kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor, daha önce nerede oynamış merak edilip araştırılıyor. İşte Deniz Türüç'ün kariyeri...

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

Deniz Türüç, 29 Ocak 1993'de Hollanda, Enschede' de doğdu. 9 yaşına kadar amatör takımlarda oynayan genç futbolcu, FC Twente takımı alt yapısına katıldı. 8 senelik Twente macerasının sonunda ilk profesyonel sözleşme imzaladığı yine Hollanda ekiplerinden olan Go Ahead Eagles takımına transfer oldu.

27 Temmuz 2015 tarihinde ise Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor takımı ile 800 Bin Euro imza bedeli karşılığında imza attı. Deniz Türüç, Kayserispor'da görev aldığı 122 lig maçında 21 kez ağları havalandırdı.

Türkiye U19 Milli formayı 1, A2 Milli formayı da bir kez giydi. Ayrıca 2 kez Hollanda U20 Milli formasını giyen Deniz Türüç, 27 Mart 2017 tarihinde Türkiye A Milli takım kadrosuna seçilmiştir. Bugüne kadar toplam 4 kez A Milli formayı giymiştir.

Evli ve bir oğlu olan futbolcu, sol ayağına hakim. Orta sahanın sağında ve on numara ile merkez orta sahada oynuyor.