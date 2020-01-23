Deniz tutkunlarına özel koleksiyon hazırlandı

Sıcak havaların vazgeçilmezi arasında yer alan Marine Koleksiyonu, deniz tutkunları için DeFacto 2020 Kış Koleksiyonu'nda yerini aldı. Mavinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda, toprak renkleri ve beyaz da bulunuyor.

Sahil şıklığı ile tarzını ortaya koymak isteyen kadın ve erkeklerin tercihleri arasında yer alan Marine Koleksiyonu, DeFacto 2020 Kış Koleksiyonu için özel olarak tasarlandı. Maviden laciverte denizin her tonu ile hazırlanan koleksiyon spor ve şık çizgileri barındırıyor.

GÖZDE PARÇALAR: PİLELİ ETEKLER, ÇİZGİLİ PANTOLONLAR

Koleksiyon hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bohem tarzıyla farkını ortaya koyan koleksiyonun en gözde parçalarını kadınlarda; pileli etekler, blazer ceketler, midi elbiseler erkeklerde; çizgili pantolonlar, sweatshirt'ler ve triko hırkalar oluşturuyor. Soğuk havalarda kadınların kombinlerini beyaz uzun çizmelerle erkeklerin şapkalarla tamamladığı koleksiyon fark yaratıyor. DeFacto 2020 Kış – Marine Koleksiyonu'na tüm mağazalardan ve internet sitesinden ulaşılabiliyor."