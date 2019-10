Deniz tutkunlarının hayalini gerçekleştirecek

5 bin ila 17 milyon lira arasında değişen kategorilerinin en iyisi olan 100'ün üzerinde markanın birbirinden özel deniz araçlarının sergilendiği festival 20 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından DENTUR işbirliği ile organize edilen CNR Yacht Festival, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in ev sahipliğinde DENTUR - Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, İİB – Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın katılımıyla düzenlenen resmi açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda Dünya markalarını temsil eden firmaların yanı sıra en prestijli yerli üreticileri de ağırlayan festivalde, kategorilerinin en iyisi olan 100'ün üzerinde markanın mega yat, tekne ve yelkenlilerin yanı sıra şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri sergileniyor.

"Aynı tarih ve sektörde yapılan fuarlar alıcıların dikkatini dağıtıyor"

Açılış töreninde konuşan CNR Holding CEO/ İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut, denizcilik sektörüne her zaman destek verdiklerini belirterek, "Ancak sektörün de kendi içinde bütünlüğünü koruması ve önümüzdeki büyük hedeflere odaklanması gerekiyor" dedi. Aynı tarihlerde düzenlenen, bire bir rakip küçük organizasyonların, fuarların ya da etkinliklerin alıcılarını dikkatini dağıttığını ve sektöre ve ülkeye zarar verdiğini ifade eden Ali Bulut, "Bu konuda Deniz Ticaret Odası ve Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden sektörün marka etkinliklerde tek ve bütün olunması konusunda destek istiyoruz" dedi

"Denizciliğin gelişmesi için Denizcilik Bakanlığı kurulmalı"

DENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu ise törende yaptığı konuşmasında, Türkiye'de tekne sahipliği oranının düşüklüğünden söz ederek, "Ülkemizde 834 kişiye bir tekne düşerken, Almanya'da bu rakam 173, İngiltere'de 119, Yunanistan'da 59, Amerika'da 25, İsveç'te 14, Finlandiya'da 10, Norveç'te ise 7'dir. Tekne kültürünü ve denizciliğimizi geliştirmek için hepimizin çok çalışması lazım" dedi. Sektörün gelişimine en büyük katkının Denizcik Bakanlığı'nın kurulmasıyla sağlanacağını açıklayan Alparslar Sirkecioğlu, "Sektörümüz deniz ile ilgili bir çalışma yapmak istediğinde Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilişki kuruyor. Dolayısıyla koordinatör bakanlık olarak hareket edecek, bir ulaştırma bakanlığı Türkiye'de denizciliğin gelişmesi için çok büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye'nin denizci bir ülke olduğunu ve dünyada ülkelerin denizcilik ile sahibi olabildiklerini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

"Sektör fuarları tek çatı altında toplanmalı"

Törende konuşan İİB – Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven ise, 970 üyesi olan birlikte 150 üyenin her gün ihracat yaptığına dikkat çekti. Geçen yıl 1 milyar dolar tutarında bir ihracat yapan sektörün, bu rakamın 180 milyon dolarlık kısmını yat ihracatından elde ettiğini söyleyen Cem Seven, "Bu yılın eylül ayına kadarki sürede 725 milyon dolarlık ihracat yapan üyelerimizin yat ihracatı ise 92 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bizim için yat inşası çok önemlidir. İstihdam sağlıyor, ihracat yapıyor ve katma değer yaratıyoruz" dedi. Aynı içerikteki etkinlik, fuar ve organizasyonların tek bir çatı altında toplanması gerektiğine de dikkat çeken Cem Seven, Türkiye'de farklı zamanlarda farklı organizasyonların düzenlenmesi yerine, aynı Monte Carlo ve Düsseldorf'ta olduğu gibi, her yıl 250 bin ziyaretçinin katıldığı 250 dönümlük geniş araziler üzerinde kurulu fuarlara ihtiyacımız var. Bu konuda biz gerekli bakanlıklarımız ile girişimlerimizi yaptık" dedi.

"Sektör fuarları için tek marka üzerinde yoğunlaşılmalı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise konuşmasında, Türkiye'de yat hizmetleri konusuna ne mutlu ki; artık çok büyük katılımlı ve festival havasında geçen organizasyonları görmeye büyük önem gösterdiklerinden söz etti. Bundan sonra fuarlarımızın tek çatı altında, İstanbul ya da Bosphorus gibi, bir marka üzerinde, olmasında fayda var. Öbür türlü bölük pörçük bir hal alıyor ve akılda kalıcılığı olmuyor. Herkes bir isim tutturmaya çalışıyor, ancak beklenilen verim alınamıyor. Bu anlamda bir düzenleyici otoriteye ihtiyaç var.

Mega yatlar, tekneler, deniz botları; hepsi bu festivalde

100'ün üzerindeki markanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği festivalde, son model tekne lansmanları da gerçekleştiriliyor. Denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanlarıyla yer aldığı festival su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Uluslararası ziyaretçilerin de etkin olarak katılabildiği bu gösteriler, festivalin son günü olan 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. 5 bin ila 17 milyon lira arasında değişen teknelerin görücüye çıktığı festivalin 25 binin üzerinde deniz tutkununu hayalini kurduğu deniz araçları ile buluşturması bekleniyor.