Deniz Tütüç tatile çıktı

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonasında mücadele den A Milli takım aday kadrosuna yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor
takım kaptanı Deniz Türüç
, Türkiye
'ye döndükten sonra Hollanda
'ya gitti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, ligin sona ermesinden 3 hafta sonra tatile çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının ardından A Milli takım kampına katılan ve 2 hazırlık maçı UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında Fransa
ile İzlanda
maçlarında kadroda yer alan Deniz Türüç takım arkadaşlarından sonra tatile çıktı.
Bugün İzlanda'dan Türkiye'ye gelen Ay-Yıldızlılar ardından bütün futbolcular ülkelerine ve memleketlerine gittiler. Deniz Türüç'te ailesinin yanına gitmek için İstanbul
'dan Hollanda'ya gitti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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