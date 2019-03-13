13 Mart 2019, 09:11
»»

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

İStanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

İStanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler: 07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 - 11: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa BUDO'da iptal olan seferler: 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

(Selim Bayraktar/İHA) Eminönü, Bursa, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA