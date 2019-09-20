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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi'ndeki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

20.09.2019 13:16Deniz ulaşımına fırtına engeli
Marmara Denizi'ndeki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa- İstanbul 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul-Bursa, 13.30'daki İstanbul- Armutlu ve 14.55'teki Armutlu-Bursa seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa-İstanbul seferi ise yapılamadı.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) de yaptığı açıklamada, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30 seferini iptal ettiğini duyurdu. - BURSA

Marmara Denizi, İstanbul, Armutlu, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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