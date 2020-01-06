DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

İSTANBUL DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı- Bursa
08.10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi
07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.