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Deniz ulaşımına korona virüs engeli

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgınının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini durdurdu.

27.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:30
Deniz ulaşımına korona virüs engeli
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip korona virüs salgınının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini durdurdu.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgı deniz ulaşımını da etkiledi. Yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere bir yeni daha eklendi. Salgının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini durdurdu. İDO'nun resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda, "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm deniz otobüsü hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur" denildi.
İç hat seferlerinin de durdurulduğunun açıklandığı duyuruda, "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde iç hat deniz otobüsü seferlerimize geçici olarak ara veriyoruz. Harem Sirkeci seferlerimiz normal düzeninde yapılmaya devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

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