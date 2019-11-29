Haberler » Güncel » Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli - Haber

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

29.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:47Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa ( )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO ise bugün için 08: 00 - 09: 40 Bursa-Büyükçekmece, 10: 30 - 12: 10 Büyükçekmece-Bursa, 07: 45 - 10: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07: 50 - 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12: 00 - 15: 00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu. - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:54 DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
08:54 Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
08:49 Emine erdoğan trt world citizen insani yardım ödül töreni'ne katıldı
08:42 Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
08:41 Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
08:29 Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de
08:04 Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti
07:48 Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
07:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
23:18 BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 08:55:48