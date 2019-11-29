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Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı-Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

29.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:26
Şehir Hatları 08.45 Bostancı- seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Boğazı ve Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı:
"08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi, 08.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Sarıyer, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07.30 Beşiktaş-Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40."
(İHA)
Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

İstanbul, Karaköy, Karataş, Güncel

Kaynak: İHA


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