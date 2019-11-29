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Deniz ulaşımında seferler iptal edildi

Deniz ulaşımında seferler iptal edildiİSTANBUL - İstanbul Şehir Hatları 08.45 Bostancı-Karataş seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.

29.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:03
Deniz ulaşımında seferler iptal edildi
İSTANBUL - Şehir Hatları 08.45 Bostancı- seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Boğazı ve Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeni ile İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle açıklandı: "08: 45 Bostancı-Karaköy- seferi, 08: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07: 50 Kadıköy-Sarıyer, 07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri, 07: 30 Beşiktaş-Adalar seferi. Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50, Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40"
Deniz ulaşımında seferler iptal edildi

İstanbul, Kabataş, Karataş, Genel

Kaynak: İHA


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