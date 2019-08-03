Deniz ve rüzgar Çeşme'de buluşuyor

Yelkenler 30 Ağustos Zafer Kupası için yarışacak

Bu yıl 30 Ağustos'u daha coşkulu kutlayacaklarını belirten Başkan Oran, "Tüm Çeşme Ailemi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Çeşme'de her yaz olduğu gibi bu yaz da rüzgâr ve deniz yelkenle buluşuyor. 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde 3. sü düzenlenecek olan, Arkas Aegean Link Regatta Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteğiyle (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Çeşme Marina'da düzenlenen basın toplantısına Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Durak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Bernadet Otel Sahibi Vedat Mimaroğlu, Single Fin Yellow İşletmecisi Kerem Erhan ve Ege Medya Kurucusu Hasan Tütüncüoğlu katıldı.

30 Ağustos'ta coşkulu kutlama

Yarışların üçüncü gününde, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak yarışta, yelkenler '30 Ağustos Zafer Kupası' için yarışacak. Bu yıl 30 Ağustos'u daha coşkulu kutlayacaklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Ben yaklaşık 100 gün önce seçilmiş bir belediye başkanı olarak, yüzlerce kez mikrofon karşısına geçtim ancak bugün benim için çok anlamlı, bu nedenle oldukça heyecanlıyım. Arkas Aegean Link Regetta sayesinde bu yıl 30 Ağustos'u çok daha coşkulu kutlayacağız. Tüm Çeşme Ailemi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Arkas ailesine teşekkür

Turizmde çeşitliliği arttırmak ve 75 gün ile sınırlı Çeşme sezonunu uzatmak için yapılan her türlü organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Oran, Arkas ailesine Çeşme'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Oran, "Benim için çok değerli olan kırk senelik okul arkadaşım, yol arkadaşım, Bernard Arkas ile böyle bir organizasyonun içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Arkas ailesinin, İzmir ekonomisinin yanı sıra İzmir'deki sanat, kültür ve spor da yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Arkas, dünyada marka olmuş bir İzmir markası. Bunun için biz sadece Çeşme değil, İzmir olarak onlara minnettarız. Arkas ailesi aynı zamanda Çeşme'ye de sevgisini, Çeşme'ye yaptığı spor yatırımlarıyla gösteriyor. Çeşme Yelken Kulübü'nde maddi imkânları iyi olmayan Çeşmeli gençlerimizi kano ve yelken sporu ile tanıştırdılar. Başta çocukluk arkadaşım, değerli dostum Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Büyük katılım bekleniyor

Her sene yarışmacıların artarak ilerlediğini ve yarışların kimlik kazandığını ifade eden Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da, şunları söyledi:

"Yelken Yarışlarını Çeşme'de yapmaya karar verdiğimiz günü hatırlıyorum, olur mu olmaz mı diyerek… Sürdürülebilir ve uzun vadeli olması benim için çok önemliydi. İnanıyorum ki seneler geçtikçe yarış kimliğini kazanıyor. Ve insanların yarışa karşı bakışı değişiyor. Her sene başından beri bize destek olan destekçilerimizin artması bize heyecan veriyor. İlk sene 30 yarışmacıyla başlamıştık, geçen sene 50 olduk, bu sene daha fazla yarışmacı katılımı olmasını bekliyoruz. Çok heyecanlı ve keyifli bir organizasyon oldu. 30 Ağustos'a gelmesi de çok güzel oldu, güzel şeyler planlıyor, değerli dostum ve Belediye Başkanımız Ekrem Oran. Benim çocukluktan beri arkadaşım olan Başkan Oran ile uzun seneler bunun üzerine koyarak dostluğumuzu ve böyle güzel organizasyonları büyüteceğimize eminim. Verdiği destekten dolayı kendisine ve Çeşme Belediyesi'ne çok teşekkür ederim."