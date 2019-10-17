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Deniz Yücel davasında mütalaa hazırlanacak

Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in, örgüt propagandası suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi.

17.10.2019 12:35Deniz Yücel davasında mütalaa hazırlanacak
Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in, örgüt propagandası suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyası esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderildi.
Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yurt dışında olan sanık Deniz Yücel katılmazken, avukatı Veysel Ok hazır katıldı.
Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Deniz Yücel'in ifadesinin istinabe yoluyla alındığını kaydetti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Veysel Ok, "Deniz Yücel'in ifadesi alındı. Dosya mütalaaya hazır hale geldi. Mütalaanın hazırlanmasını talep ediyoruz" dedi.
Duruşmaya ilişkin görüşünü bildiren duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.
Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Deniz Yücel, Die Welt, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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