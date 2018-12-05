DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmada senaryo dalında birincilik ödülüne 'İstasyonlar' isimli senaryosuyla Nisa Yıldırım layık görüldü. Süleyman Arda Eminçe'nin 'Suç Unsuru' yapımı ise ilk film kategorisinde Büyük Ödül kazandı. İrem Sak, sunuculuğunu da üstlendiği gecede, aynı zamanda Murat Dalkılıç ile sahne alarak misafirlere müzik ziyafeti sundu.

DenizBank'ın, sinema sanatının bel kemiğini oluşturan senaryo yazımı konusunda uluslararası standartlarda çalışmalar yapılmasını teşvik etmek ve Türk sinemasının geleceği olan senaristleri yolculuklarının en başında cesaretlendirmek üzere Türsak Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiği "DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın kazananları sahiplerini buldu.

Senaryo ve Filmlerin "ilk" ödülleri

Gecede senaryo dalında ödül alan isimler ve senaryolar şöyle sıralandı;

'İstasyonlar' – Nisa Yıldırım

'Yağmur Gelin' – Hüseyin Özden

'Kayıp' – Sevra Baklacı

Yarışmanın 'İlk Film' kategorisinde ise Suç Unsuru isimli filmiyle Süleyman Arda Eminçe birinci seçildi.

Senaryo alanında birincilik ödülünü kazanan Nisa Yıldırım'ın 'İstasyonlar' projesi 30 bin TL ve Ömer Faruk Sorak'tan senaryo mentorluğu; ikincilik ödülünün sahibi Hüseyin Özden'in 'Yağmur Gelin' projesi 15.000 bin TL ve Murat Şeker'den senaryo danışmanlığı; üçüncülük ödülünü kazanan Sevra Baklacı'nın 'Kayıp' senaryosu ise toplam 10.000 bin TL ve Ümit Ünal'dan senaryo danışmanlığı kazandı.

Yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanan eser ise 25.000 TL tutarındaki özel DenizBank Ödülü'ne hak kazandı.

" Türkiye'de sinemanın geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz"

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şunları söyledi; "Öznesi insana dair her şey olan senaryo, sinema sanatının tam kalbinde yer alıyor.Odağına insanı almış bir kurum olarak biz de, Türsak ile bir araya gelerek ülkemizde senaryo alanında iyi işlerin hayata geçirilmesi için güçlerimizi birleştirdik. İlk Senaryo İlk Film, sadece ödül alanların değil, herkesin kazandığı, öğrendiği, beslendiği, deneyimlerin paylaşıldığı, fikirlerin büyüdüğü; Türk sineması için değiştirici ve dönüştürücü nitelikte bir sinerji platformu. Sinema sanatının bel kemiğini oluşturan senaryo yazımına uluslararası standartlarda bilimsel bir bakış getirme ve genç senaristlerimizi daha yolun başında cesaretlendirme hedefine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz".

Türsak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar ise törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti; "Yarışmanın henüz ilk yılında yola çıkarken, sinemada yaratıcılığın önünü açmak, evrensel birikimleri buluşturmak ve yöntemsizliğin yarattığı kayıpları yok etmeyi arzu ettiğimizi belirtmiştim. Geldiğimiz noktada bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen özendirici, eğitici ve yönlendirici yarışmamızın sektörde önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Bu noktada sağladıkları destekler nedeniyle DenizBank'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sinema sanatina gönül veren herkesi projemizde yer almaya bekliyoruz".

Yeni yılda senaryo alanında sürpriz kategorilerin müjdesi verildi

Üç yıldır başarıyla devam eden DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın senaryo ödül kategorileri 2019 yılında çeşitlendiriliyor. Buna göre senaryolar, 'Popüler Sinema Dalında En İyi Senaryo', 'Sanat Filmi Dalında En İyi Senaryo' ve'Jüri Özel Ödülü' başlıklarından oluşacak ve başvurular bu doğrultuda alınacak.

DenizBank "Sanata Evet" diyor

Türkiye'nin kültür yaşamına ve birikimine katkı sunmak hedefi ile kurulduğu ilk günden bu yana "Sanata Evet" diyen DenizBank, TURSAK ile üç yıl önce başlayan iş birliğinin yanında önemli projelere destek sunuyor. 1997'de, Afife Jale sahnesine sahip çıkarak, bu değerli sanat yuvasının renovasyonunu gerçekleştiren Banka, Deniz Kültür iştiraki ile tiyatrodan senfonik müziğe, operadan edebiyata, belgeselden sinemaya birçok ses getiren projede yer alıyor. 15 yıldır İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserlerini desteklemenin yanı sıra, Orkestra Akademik Başkent Konserleri ve Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin de kurumsal sponsorluğunu sürdürüyor.