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DenizBank'tan Covid-19 ile mücadeleye 10 milyon lira kaynak

DenizBank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan dayanışma kampanyalarına destek olmak amacıyla 10 milyon lira kaynak ayırdığını duyurdu.

06.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:45
DenizBank'tan Covid-19 ile mücadeleye 10 milyon lira kaynak

DenizBank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan dayanışma kampanyalarına destek olmak amacıyla 10 milyon lira kaynak ayırdığını duyurdu.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Salgınla mücadele doğrultusunda Türkiye 'nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla başta toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı her türlü önlemi hızla almaktayız" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bu dönemde, 700'ü aşkın şubemizde, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın süreci en az hasarla geride bırakabilmesi adına ilk günden itibaren azami çabayı göstermekteyiz.

"Şubelerimizde, sağlık çalışanlarımız gibi kamu hizmeti verdiğinin bilinciyle kendi sağlıklarını bir yana bırakarak; emeklilerimizin maaş, çiftçilerimizin müstahsil ödemelerini aksatmadan gerçekleştiren, KOBİ'lerimizin ve bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ederiz.

"Attığımız adımlar ve aldığımız tüm önlemlere ilaveten, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla; toplamda 10 milyon lira kaynak ayırdığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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