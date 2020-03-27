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DenizBank TBB'nin kredi protokolüne katıldı

DenizBank, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından KOBİ, kurumsal ve ticari müşterilere yönelik olarak Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutulması amacıyla açıklanan Çek Ödemesi Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı...

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
DenizBank TBB'nin kredi protokolüne katıldı

DenizBank, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından KOBİ, kurumsal ve ticari müşterilere yönelik olarak Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutulması amacıyla açıklanan Çek Ödemesi Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği programlarını, 30 Mart 2020 tarihi ile başlatacağını duyurdu.

Her iki kredi paketine de sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmeler başvurabilecek.

TBB'den Cuma günü yapılan açıklamada, "Çek Ödeme Destek Kredisi ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği üç ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacaktır" denildi.

Açıklamada, Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir" denildi.

Buna göre, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında en çok kredi tutarları, "25 milyon laraya kadar cirolu şirkete 1 milyon lira, 25-125 milyon lira arası ciroya 5 milyon lira, 125 milyon üzeri cirolu şirkete de 10 milyon lira olarak belirlendi.

Açıklamada, "Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği'ne başlayacaktır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacaktır."

KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında en çok kredi tutarları da, 0-25 milyon lira ciro için 5 milyon lira, 25-125 milyon lira ciro için 25 milyon lira, 125 milyon üzeri ciro için de 50 milyon lira olarak belirlendi.

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabilecekler. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklar.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››DenizBank TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi

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