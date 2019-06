DenizBank ve A101 iş birliğiyle temassız ödeme dönemi

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "A101 ile yapılan anlaşma kapsamında fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 TL ve alışveriş tutarının yüzde 10'u fastPay bakiyesine anında hediye olarak yüklenecek. Yüzde 10 iade fırsatı kampanya süresi boyunca toplamda 35 TL olmak üzere devam edecek." dedi.

DenizBank ve A101 arasında A101 mağazalarında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı fastPay ile temassız ödeme dönemini başlatan iş birliği imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan DenizBank Genel Müdürü Ateş, bu iş birliğiyle nakitsiz, QR kod ile hızlı alışveriş gerçekleştirileceğini belirterek, fastPay'in muazzam kolaylıklarının bulunduğunu kaydetti.

Ateş, fastPay'in kullanımına elektrik şirketleriyle başladıklarını, Galatasaray'da nakitsiz stadyum, Belbim ile İstanbulkart kullanımında yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Amacımız sürat ve insanın yaşam kalitesini yükseltmek. Türkiye'deki hane halkının yüzde 35'inin banka kartı yok. Bunu nasıl sisteme getireceksiniz? Burada muazzam bir marka olarak A101 karşımıza çıkıyor. Geniş kitlelere yaygın hizmet veren, çoğu kez kredi kartı bile olmayan ve nakit alışveriş yapan müşterileri bulunan, birim maliyeti ve işlem sayıları bakımından büyük hareketi olan A101 ile güçlerimizi birleştirdik. Milyonlarca insanın günlük giriş çıkışının olduğu, milyarlarca adetlerde alışveriş yapılıyor."

fastPay ile QR kod ile ödeme imkanının oluşturulduğunu aktaran Ateş, "Bunun içinde isterseniz ATM'den yüklediği para da olabilir ama MASAK kurallarına göre limit var. Sadece DenizBank mı? Hayır. Sadece DenizBank kredi kartı mı? Hayır. Başka bankaların kredi kartı da fastPay'e tanımlanabilir. Cep telefonu yan çevrilerek çıkan QR kod aracılığıyla ödeme yapılır." diye konuştu.

Ateş, bunun bir kolaylık olduğunu, finansal hizmetlerin çok daha ucuza, masrafsız, komisyonsuz yapılabileceği bir ortam hazırladığını anlattı.

- Hoş geldin jesti

Hakan Ateş, fastPay'in Türkiye'nin en fazla sayıda işlem yapan mobil cüzdanı olduğunu ifade ederek, toplam 2,5 milyon kullanıcısının bulunduğunu, aylık 500 bin kişinin aktif kullandığını, 50 bin noktada geçerli olduğunu, günlük ortalama 25 bin işlem geçtiğini dile getirdi.

A101 ile yapılan anlaşma kapsamında fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 TL ve alışveriş tutarının yüzde 10'u fastPay bakiyesine anında hediye olarak yükleneceğini, yüzde 10 iade fırsatının kampanya süresi boyunca toplamda 35 TL olmak üzere devam edeceğini anlatan Ateş, böylelikle gelen müşterilere hoş geldin jesti yaptıklarını söyledi.

- "(Spor kulüplerinin borçları) Görüşmelerimiz sürüyor"

Bir gazetecinin Galatasaray ile yaptıkları fastPay anlaşmanın etkisinin nasıl olduğuna yönelik soru üzerine Ateş, "İş birliğimiz son birkaç maça yetişmişti. Asıl bu sezon nemalarını toplayacağımızı düşünüyoruz. Bence faydalı oldu." dedi.

Spor kulüplerinin yapılandırılmasına yönelik soru üzerine Ateş, bunun tamamen kamu ve Ziraat Bankası'nın önderlik ettiği bir konu olduğuna işaret ederek, "Şu an için bizim görüşmelerimiz sürüyor. Henüz sonuçlanmış bir şey yok. 4 büyük kulübün finansal borçları 5 milyar TL'ye yakın bunun yapılandırılması gündemde." diye konuştu.

- DenizBank satış için Türkiye'deki düzenleyicinin onayını bekliyor

DenizBank'ın satışına yönelik soru üzerine Ateş, satışın yolunda yürüdüğünü belirterek, "Düzenleyici onayları çok ülkeyi kapsıyordu. Birçok ülkede tamamlandı, şimdi Türkiye için bekleniyor. En kısa zamanda bekliyoruz. Hem satan hem de alan taraf ilgili resmi dairelerle görüşmelerini yapıyor." şeklinde konuştu.

Bu arada, 100 TL'lik A101 hediye çeki alana DenizBank'ın 2 bin TL'lik 6 ay sıfır faizli kredi verdiğini de ifade eden Ateş, bunu 22 bin kişinin kullandığını dile getirdi.

- "Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 40 büyüme gerçekleştireceğiz"

A101 Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Bostan ise A101'in indirimli market zinciri olduğunu, Türkiye'de 8 bin 615 mağazanın çalıştığını, Türkiye'de 973 kaymakamlık bulunduğunu, 932'sinde A101'in yer aldığını, yaz sonunda bunun 950'ye çıkacağını söyledi.

Bostan, verimliliğin her aşamasının kendileri için önem taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günde yaklaşık 3,5 milyon kişi A101'i ziyaret ediyor. Bu da 2019 için yaklaşık 1,3 milyar fişe karşılık geliyor. Her ay Türkiye nüfusundan oldukça fazla kitle A101'de alışveriş yapıyor. Bu yıl da oldukça iyi geçiyor. Tahmin ediyorum ki bu yıl geçen yıla oranla yüzde 40 büyüme gerçekleştireceğiz. fastPay ile cep telefonunuzu yan çeviriyorsunuz, ödemenizi yapıp geçiyorsunuz. Müthiş bir kolaylık. Tüketiciye, geniş kitlelere bunu anlatmak zaman alıyor ama ülkemiz dinamik bir ülke."

DenizBank'ın bu çabasını desteklediklerini, A101'in tüm mağazalarında fastPay uygulamasının geçerli olması için çalıştığını aktaran Bostan, "A101 olarak yüzde 70 nakit para ile çalışıyoruz. Bu nakit parayı taşımak için şirketlere para ödüyoruz. Bu uygulamayla bunlar da azalacak. Her şey kayıt içinde olacak." dedi.

Bostan, 49 bin çalışanlarının bulunduğunu, sadece çalışanlarına bile bu uygulamayı sunduklarında projeye destek sunmuş olacaklarını söyledi.

fastPay'in 500 bin aktif kullanıcısının bulunduğunu, bunu çok rahat 600 bin yapabileceklerini aktaran Bostan, şu anda 6 bin 300 mağazada zaten bu sistemin kullanabileceğini, geri kalanın da yaz sonunda kullanıma açılacağını kaydetti.

A101'in halka arzına yönelik soru üzerine Bostan, "A101'in halka arzı gündemde değildi. Şu anda gündemimizde halka arz da yok hisse satışı da yok, ihtiyaç da yok ama hissedarımızın canı isterse prosesi başlatabilir." dedi.

Bostan, A101'de ekmek, yumurta, yoğurt, pirinç, ayçiçek yağı ve suyun en çok satılan ürünler olduğunu, müşterilerin mağaza içinde daha uygun fiyatlı markalara yöneldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ateş ve Bostan iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Bu arada, fastPay'i telefonuna indiren kullanıcılar diledikleri bankaya ait kredi kartlarını uygulamaya tanımlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek cep telefonlarını dijital cüzdana dönüştürebiliyor.

A101 mağazalarında cep telefonundan hızlı ödeme yapabilmek için ise fastPay uygulamasını açıp, telefonu yan çevirmek ve ekranda oluşan kodu kasa görevlisine göstermek yeterli oluyor. Saniyeler içerisinde tamamlanan ödeme sayesinde kullanıcıların A101 kasalarındaki işlem süreleri kısalmış oluyor.

Kaynak: AA