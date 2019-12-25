Denizcilik fotoğrafları TEGV'li çocuklar için sergilendi

Amatör denizciliğin duayenlerinden Gazeteci Turgay Noyan'ın yerli ve yabancı yelken yarışlarında çektiği fotoğraflardan oluşan ve TEGV yararına düzenlenen fotoğraf sergisi 23 Aralık'ta İstanbul Deniz Müzesi'nde 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyaret edildi.

Turgay Noyan "Çok güzel bir amaç için bu gün burada toplandık. Siz değerli konuklarımızın katkılarıyla çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Sergiyi ziyaret eden TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı: "Yıllarca yazdığı yazılarla tanıdığımız Turgay Noyan ile böyle bir projede bir araya gelmek oldukça mutluluk verici. Suna Kıraç ve arkadaşları Türkiye'nin en önemli sorununun eğitim olduğu inancından hareketle TEGV'in kuruluşuna imza attılar. TEGV, 2020 yılı Ocak ayında 25. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Bu gün Türkiye'nin 71 noktasında yaklaşık 9 bin gönüllüsüyle yüzbinlerce çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunu da bireysel ve kurumsal sponsorluklarla, bağışlarla sağlıyoruz. Bu gün sergilenen fotoğraflar bu anlamda bizim için oldukça önem taşıyor. Bu sayede daha çok çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturuyor olacağız. Bu organizasyon sizin gibi dostlar ve gönüllüler kazanmamızı sağladığı için de ayrıca heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi sırasında Özlem Noyan (Flüt) ve Evren Büyükburçlu Erol (Piyano) ikilisinin müzik dinletisi ise geceye renk kattı.

Zeugma Lions Kulübü'nün organize ettiği fotoğraf sergisinden elde edilen gelir, TEGV'li çocukların nitelikli eğitimi için kullanılacak.