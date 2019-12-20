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Denizcilik fotoğrafları TEGV'li çocukların geleceğine umut olacak

Denizciliğe gönül veren haber fotoğrafçısı Turgay Noyan'ın yerli ve yabancı yelken yarışlarında çektiği fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi, Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenecek.

20.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:57 Denizcilik fotoğrafları TEGV'li çocukların geleceğine umut olacak

Amatör denizciliğin duayenlerinden Turgay Noyan'ın yerli ve yabancı yelken yarışlarında çektiği fotoğraflardan oluşan ve TEGV yararına düzenlenecek fotoğraf sergisi 23 'ta Deniz Müzesi'nde 10:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Yazarlığı, gazeteciliği ve denizciliğinin yanı sıra yıllarca fotoğrafçılığı da yapan Turgay Noyan'ın sergileyeceği fotoğraflar, ağırlıklı olarak 'deki yelken yarışlarında çektiği karelerden oluşuyor.

Zeugma Lions Kulübü'nün organize ettiği fotoğraf sergisinden elde edilen gelir, TEGV'li çocukların nitelikli eğitimi için kullanılacak.


İstanbul, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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